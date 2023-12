Leerlingen Vincent van Gogh Assen leren via escaperooms over boodschap Leger des Heils

Armoede, verslaving of eenzaamheid. Mensen die daarmee kampen, vinden steun bij het Leger des Heils. Leerlingen van middelbare school Vincent van Gogh in Assen namen vandaag een kijkje bij de organisatie om te ontdekken hoe zij hulp biedt. Met puzzels in verschillende escaperooms leren ze meer over de boodschap van de organisatie.

In het pand van het Leger des Heils langs de Brink in Assen zijn drie kamers omgetoverd tot puzzelkamers. De grootste ruimte is omgebouwd tot een slaapzaal voor dak- en thuislozen met verschillende puzzels die de leerlingen moeten oplossen. Bij elke opgeloste puzzel krijgen ze versieringen om een kerstboom voor de daklozen op te tuigen, want de boodschap luidt: 'Kerst is voor iedereen'. "Elkaar helpen, dat is wat we willen overbrengen richting de jeugd", zegt initiatiefnemer Wilbert Iedema.

Uitdaging

Tientallen leerlingen zijn vandaag aan het puzzelen in de escaperooms. In de slaapzaal is een groepje meiden druk in de weer met een aantal voorwerpen. "Tijdens het reizen zijn de spullen in de koffer van een mevrouw door elkaar gehusseld. Wij moeten ze nu ordenen", legt tweedeklasser Manouk uit.