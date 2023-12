'We voelen ons de vergeten hoek van Emmer-Compascuum'

Kortom, er moet meer gebeuren. Zoals fatsoenlijke isolatie. Ze heeft zelf het voortouw genomen door een reep isolatiemateriaal tegen een van de muren te plaatsen. "Ik heb het zelf maar even gedaan, de woningstichting doet het niet." Er is haar verteld dat er volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid volgt. "Maar vorig jaar zouden er al zonnepanelen op het dak geplaatst worden. En die zijn er uiteindelijk niet gekomen."

Dus Jansen weet niet waar ze aan toe is, zegt ze. Maatregelen zijn hard nodig om de energierekening binnen de perken te houden. En ze is daarin niet alleen. Want meerdere bewoners hebben de pijn gevoeld van die extra mep geld die bijbetaald moest worden. Jansen is ten einde raad, zegt ze.

Sterker nog, ze betaalt geen huur meer sinds twee maanden. "Ik voel me zo in de steek gelaten. Ik kon altijd wel wat bij elkaar toveren. Maar mijn toverstaf is gebroken."

Onzekerheid

Buurvrouw Jorien Scheper kan er over meepraten. Ook zij en haar vriend hebben last van tocht en schimmel in huis. En net als bij Jansen zagen ze zich geconfronteerd met een pittige gas- en stroomrekening. "We hebben inmiddels een vast contract bedongen. Maar daarvoor waren we wel 500 euro per maand kwijt. En een vast contract is mooi, maar daar is altijd nog die eindafrekening."

Scheper en haar vriend wonen al acht jaar aan de Tweede Koppelveenweg. Sinds een jaar of twee hebben ook zij het financieel zwaar. "Je vraagt je af of je in de toekomst je nog steeds in je levensonderhoud kunt voorzien."

Overlopende wc

Jansen is daarom vorige maand een handtekeningenactie gestart, waarmee ze Lefier wil aanzetten tot actie. Dat leverde ruim 22 handtekeningen op. Buurvrouw Andrea Koehoorn spreekt van de gebrekkige isolatie. Ze heeft schade aan het dak gehad door lekkage. Weliswaar is dit verholpen, maar overal zijn de sporen nog zichtbaar. De woningen en het afvoer van het regenwater zijn niet gescheiden. Dus als het veel geregend heeft, loopt de wc nog wel eens over."

Op de knieën

Johan Oosterkamp zegt zich het apezuur te stoken. "De wanden zijn van hout en de spouwmuren zijn niet geisoleerd. De warmte vliegt eruit." Net als bij Jansen ervoer ook Oosterkamp lekkage via de schoorsteen.

De vochtproblemen waren daar niet volledig mee opgelost. Hij wijst op een stukje plafond in de woonkamer. Die is deels kromgetrokken. "Heb ik problemen met Lefier, nee, dat niet. Maar je moet bijna op de knieën om wat gedaan te krijgen. We voelen ons de vergeten hoek van Emmer-Compascuum."