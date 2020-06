Zo meet het RIVM de hoeveelheid stikstof in het Bargerveen

Het is op het oog geen ingewikkeld klusje, maar het moet precies gebeuren. De medewerkers van het RIVM en de boswachters verwisselen de buisjes op het meetstation bij het Bargerveen, waarmee de hoeveelheid stikstof in de lucht (in de vorm van ammoniak) wordt gemeten.

De buisjes op ooghoogte zijn eenvoudig los te trekken, maar er moet ook iemand de ladder op om bij het meetstation te komen op zo'n 7 meter hoogte. "Op twee hoogtes meten we de concentratie van ammoniak in de lucht, en we meten daarbij ook de turbulentie. Hiermee kan je berekenen hoeveel stikstof er wordt opgenomen in de planten en daarmee hoeveel stikstof een natuurgebied kan opnemen" zegt Ariën Stolk van het RIVM.

Natuur lijdt

Het Bargerveen heeft het zwaar. Het hoogveengebied kampt met de droogte, maar ook de stikstofproblematiek zorgt ervoor dat veel heidesoorten het afleggen tegen grassoorten en berkenbomen. Deze soorten groeien juist harder als gevolg van de grote hoeveelheid stikstof. Het kabinet moet de uitstoot van stikstof beperken na een uitspraak van de rechter. En dat maakt het stikstof-onderzoek politiek gevoelig. "Soms is het een vervelende boodschap, maar mooier kunnen we het niet maken" zegt Stolk. "Wij steken onze handen in het vuur voor onze manier van werken." Hij erkent dat er altijd discussie kan zijn over zaken die beter kunnen, maar dat zal aan het grote verhaal niets veranderen denkt hij.

Onderzoek

De buisjes die vandaag zijn verwisseld in het onderzoeksstation gaan naar het lab. Stolk: "In de buisjes zit een zure coating en ammoniak reageert gemakkelijk op zuur. Dus we zuigen lucht door de buisjes en dan kunnen we zien hoeveel ammoniak er in de buisjes achterblijft." Met de resultaten worden de rekenmodellen van het RIVM getoetst. Maar het duurt nog maanden voordat de resultaten bekend worden van de buisjes die vandaag uit het Bargerveen zijn gehaald.