Stelling: Alcohol voor je 18e kan écht niet

Na een jarenlange daling is het alcoholgebruik gestabiliseerd, blijkt uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD's en het RIVM. "De geleidelijke daling van het alcoholgebruik tussen 2003 en 2015 is ook tot stilstand gekomen. In 2019 heeft bijna de helft van de 12- tot 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken. In groep 7 en 8 van het basisonderwijs heeft een op de acht leerlingen wel eens gedronken", schrijft de NOS.

'We weten dat het slecht is'

Landelijk zijn verschillen te zien tussen de stad en het platteland. Op het platteland zijn scholieren veel vaker binge drinkers, wat betekent dat er vijf of meer drankjes achter elkaar gedronken worden. En dat is al helemaal niet de bedoeling, vindt het Trimbos-instituut. Ook staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is duidelijk: "Het doel is dat jongeren onder de 18 echt niks meer aan alcohol drinken, want we weten dat het gewoon slecht is."

In Drenthe is er volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD overigens een dalende trend van roken en alcoholgebruik te zien. Ondanks het geschetste beeld op het platteland is ook het binge-drinken afgenomen.

Wat vind jij? Hoort een alcoholisch drankje bij het volwassen worden of heeft Blokhuis volledig gelijk en kan een alcohol écht niet als je minderjarig bent?