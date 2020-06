Drie jaar cel geëist voor serie-inbreker uit Hoogeveen

"Ik heb dat allemaal gedaan, maar ik weet niet meer precies waar en wat. Het was ook zoveel", zei een 31-jarige man uit Hoogeveen vandaag tegen de rechter. Tegen hem is drie jaar cel geëist voor tientallen inbraken in bedrijven, campers, caravans en bedrijfsauto's. Daarvan is één jaar voorwaardelijk.

De man zit sinds begin september 2019 vast. Hij pleegde de inbraken en diefstallen vanaf juli 2018 in Coevorden, Hoogeveen, Westerbork en Hardenberg. Overdag was hij bij zijn baas aan het werk, maar 's nachts ging hij op dievenpad. Hij deed dit voor de kick en gebruikte drugs. De inbraken maakten 'zijn hoofd leeg'. Bij de politie kwamen meerdere aangiftes binnen van inbraken. In de meeste gevallen stond het werk van de inbreker ook op camerabeelden.

Door kleine raampjes

Op beelden was te zien hoe een man uit garageboxen aan de Buitenvaart in Hoogeveen dozen sleepte en bij een bedrijf aan de Stephensonweg in Coevorden caravans en campers openbrak. Hij wurmde zich door kleine raampjes naar binnen. Omdat de man zijn auto in beeld had geparkeerd kon hij via zijn kenteken achterhaald worden. De man werd vorig jaar in januari voor de eerste keer opgepakt. Hij mocht na een paar dagen op voorwaarden naar huis. Hij moest zich onder meer houden aan de afspraken met de reclassering en geen drugs gebruiken.

Dubbelleven

De man ging direct verder met zijn dubbelleven. Overdag liep hij in de pas en kwam hij alle afspraken na, maar 's nachts gooide hij alles overboord. De man liep in september opnieuw tegen de lamp. Hij is inmiddels zijn baan en koophuis kwijtgeraakt. De officier van justitie worstelde met de strafeis. Door zijn sociaal-wenselijk gedrag strooide de man anderen zand in de ogen, zei de officier. "Hij heft zich daarmee boven de anderen en houdt de boel voor zichzelf onder controle."

Doordat de Hoogevener op zitting aangaf dat hij toch wilde worden behandeld, besloot de officier een toch een deels voorwaardelijke straf te eisen. Met daarnaast een klinische behandeling voor maximaal een jaar. Martine Lok, de advocaat van de verdachte, vroeg de rechtbank de celstraf te matigen, zodat zo snel mogelijk met de behandeling kan worden begonnen. "Hij is nu gemotiveerd", zei ze.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.