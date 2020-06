RIVM gaat coronacijfers wekelijks publiceren

Vanaf woensdag 1 juli publiceert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen dagelijkse updates meer over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overleden personen door het coronavirus. In plaats daarvan komen er wekelijkse updates. De eerste update volgt op dinsdag 7 juli.

Uit de laatst gepubliceerd cijfers van het RIVM blijkt dat er in Drenthe in totaal 535 besmettingen gemeld zijn, 117 mensen opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis en er 41 mensen overleden zijn. Het werkelijk aantal ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

In heel Nederland

Landelijk is het totaal aantal besmettingen gestegen met 57 naar 50.273, het totaal aantal ziekenhuisopnames gestegen met 3 naar 11.877 en het aantal overledenen gestegen met 6 naar 6113. Niet alle 6 personen zijn in de afgelopen 24 uur overleden; soms worden sterfgevallen pas later geregistreerd.