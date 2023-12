Statushouders versneld naar hotels door situatie in Ter Apel

Ongeveer 1.360 statushouders die wachten op een woning worden "versneld uitgeplaatst" naar hotels in hun gemeente, of in de buurt, meldt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Het is een van de maatregelen om de opvangcrisis in Nederland aan te pakken. Sinds enige tijd is het overvol in het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel. Van der Burg spreekt van een "kritieke situatie", aldus de staatssecretaris vandaag in een brief.

Om de druk op Ter Apel te verminderen wordt "alles op alles gezet" om binnen "zeer korte termijn" daar onder het afgesproken aantal asielzoekers van maximaal 2.000 asielzoekers "te komen en te blijven", zegt de bewindsman. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten op korte termijn 4.000 tot 5.000 opvangplekken elders worden gerealiseerd.

Reguliere plekken bezet

Besloten is om statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - die al langer dan veertien weken aan een gemeente zijn gekoppeld, in hotels te plaatsen. "Zodat deze niet langer reguliere plekken bezet houden in asielzoekerscentra", aldus Van der Burg. Het gaat om een groep van ongeveer 1.360 statushouders in 170 gemeenten. Het gaat om gemeenten die hebben aangegeven "binnenkort" woonruimte te hebben voor deze mensen.

De Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma drong er vorige week bij gemeenten al op aan om statushouders onder te brengen in hotels. Zij hekelde het optreden van gemeenten die niets doen aan de problematiek. "Gemeenten die vluchtelingen weigeren, moeten midden tussen de vluchtelingen in Ter Apel worden gezet om daar eens goed rond te kijken naar de mensonterende situaties", zei ze.

1000 euro per statushouder

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat contact opnemen met de gemeenten om het proces te begeleiden. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Hotel- en Accommodatieregeling (HAR), waarbij het COA de reservering en de kosten voor het hotel voor zijn rekening neemt. Er is 1000 euro beschikbaar per statushouder.

Op dit moment verblijven er ruim 15.000 statushouders in opvanglocaties van het COA, van wie 9000 die al langer dan veertien weken wachten op een woning sinds zij hun verblijfsvergunning kregen.