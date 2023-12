Eis: werkstraf voor veroorzaken ongeluk in Meppel waarbij kinderen gewond raakten

Voor het veroorzaken van een ernstige botsing op de Haakswold in Meppel is tegen een 38-jarige man uit Ruinerwold een werkstraf van 60 uur geëist. De officier van justitie wil dat de man als stok achter de deur ook een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden opgelegd krijgt.

De man was vorig jaar op 1 juli met drie kinderen in de auto onderweg naar een Chinees restaurant. Op de Haakswold zag hij dat zijn jongste kind niet goed zat in de maxi-cosi. Met één hand aan het stuur probeerde hij met zijn andere hand het kind recht te zetten.

Door het geslinger botste hij op een andere auto, met daarin een vrouw en drie kinderen. De vrouw zag de auto slingerend op haar afkomen. Ook medeweggebruikers meldden dat de Ruinerwolder zijn wagen niet in bedwang had.

Onwel

De vrouw dacht nog dat de tegenligger onwel was geworden. Na de botsing stapte de 38-jarige man uit en ging hij met opgetrokken knieën in de berm liggen. Daarna liep hij naar de geraakte tegenligger en bood de vrouw zijn excuses aan. Daarna controleerde hij zijn kinderen. Zijn dochter was buiten bewustzijn en zat onder het bloed. Ook de jongste was niet ongedeerd.