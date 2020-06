Organisatie vindt het veilig genoeg: 4 Mijl van Assen gaat door

Lange tijd stonden ze in dubio. Kan door corona de 4 Mijl van Assen in september nu wel of niet gelopen worden? Maar met de laatste versoepelingen staan de seinen op groen en kan het hardloopevenement op 12 september doorgaan.

"Gelukkig is het veilig genoeg om de 4 Mijl te organiseren. Weliswaar in aangepaste vorm, maar we zijn blij dat we weer sportief bezig kunnen zijn", aldus Bertjan Marree van de organisatie.

Start op anderhalve meter afstand

De aangepaste vorm houdt in dat er alleen individuele inschrijving mogelijk is en niet als groep. De start is met anderhalve meter afstand en de snelste lopers vertrekken als eerste. "We hebben het startvak in het Anne Frank Park flink verbreed, en zo kunnen vijf lopers tegelijk op anderhalve meter afstand van elkaar starten. En zo proberen we alles veilig te doen."

Alle deelnemers moeten van tevoren hun verwachte eindtijd opgeven. "Hoe langer je erover denkt te doen, hoe later je start. Maar de eerste die over de finish komt, is dit jaar niet per se de winnaar van de 4 Mijl. Het kan best zo zijn dat iemand die later in het veld is gestart, toch de snelste tijd loopt", zegt Marree.

Publiek ontmoedigen

De 4 Mijl van Assen voldoet met de aangepaste opzet volgens Marree aan de RIVM-richtlijnen en de protocollen van de Atletiekunie. "Dat verlangen we trouwens ook van deelnemers en publiek." Verder wil de organisatie maar beperkt publiek bij het loopfestijn. "Een beetje publiek is niet erg, maar we willen het wel ontmoedigen. Om de boel onder controle te houden. Het Anne Frank Park heeft wel veel ruimte, maar we willen geen risico's lopen", aldus Marree.

Hij erkent dat de 4 Mijl hierdoor geen echt feestje wordt, zoals andere jaren. "Helaas zal het een heel andere loop zijn dan we gewend waren, zonder gebruikelijke gezelligheid en muziek langs de route en in het park. Want er is geen festival, zoals vorig jaar. Dat stellen we dan maar een jaartje uit."

4 Mijl op eigen houtje

In verband met het coronavirus had de 4 Mijl-organisatie twee maand geleden de looproute al voor iedereen opengesteld. Zo kunnen liefhebbers zelf de afstand van 6,4 kilometer op eigen houtje afleggen, hardlopend, wandelend of fietsend. Daarvoor is een groot informatiebord in het Anne Frank Park in Marsdijk neergezet, met daarop een speciale QR-code waarmee een strava-app op de mobiele telefoon te downloaden is. Bertjan Marree heeft er geen zicht op hoeveel mensen dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. "Maar we hebben al wel veel reacties gehad van mensen die er enthousiast over waren."

De 4 Mijl van Assen wordt zaterdag 12 september voor de derde keer gehouden. Het maximum aantal is dit keer vastgesteld op 1250 lopers. Het hardloopevenement start om 14.00 uur. Daarvoor is er nog de Rabo Scholencompetitie van Assen Runs, en de 4 Mijl Scholierenloop.

