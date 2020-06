De zaak is begonnen; Josef B. naar rechtbank voor huurachterstand

De 59-jarige Josef B., die medeverdachte is in de Ruinerwold-zaak, woont het kort geding bij over het huurgeschil van een bedrijfsruimte in Meppel.

De eigenaar van de bedrijfsruimte wil dat Josef B. het pand leeghaalt, vanwege een huurachterstand.

Pieter Baan Centrum

Josef B. zit in kader van de Ruinerwold-zaak in het Pieter Baan Centrum ter observatie. Hij wordt, als klusjesman van het boerderijgezin in Ruinerwold, onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in die zaak.

Het is een grondrecht om aanwezig te kunnen zijn in een eigen rechtszaak. B. wil er graag bij zijn, en is om die reden aangevoerd. B. wordt met Gerrit Jan van D. verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen van Van D. in een boerderij in Ruinerwold.

Lees ook: