Aa en Hunze is tegen verdere zoutwinning bij Veendam

Aa en Hunze wil niet dat Nedmag verder gaat met zoutwinning in de gemeente Veendam. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan het ministerie van Economische Zaken. De gemeenteraad vergadert later over het onderwerp.

Het ministerie wil het bedrijf toestemming geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen ton magnesiumzout te winnen in het gebied. Een deel van dat gebied valt onder de gemeente Aa en Hunze.

Het zogenoemde ontwerp-instemmingsbesluit om de zoutwinning te verlengen, ligt van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Dat betekent dat iedereen in die periode nog kan reageren. Van die mogelijkheid maakt het college van Aa en Hunze gebruik. Ook de gemeenten Veendam en Midden-Groningen gaan een zienswijze indienen, meldt RTV Noord.

Te veel risico, te weinig onderzoek

"Met onze inwoners blijven we zorgen houden over de zoutwinning en de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in onze regio zoals de gaswinning in Groningen en Annerveen en de daardoor ontstane bodemdaling", zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Hij vindt dat de onzekerheden en risico's voor bewoners van het gebied niet zijn weggenomen en dat er niet genoeg onderzoek wordt gedaan naar effecten op de lange termijn. Ook zijn de huidige schaderegelingen niet afdoende, volgens de burgemeester.

Zomerperiode

Behalve de zoutwinning zelf, heeft Aa en Hunze ook bezwaar gemaakt tegen de procedure. Het steekt de gemeente dat de ter inzage legging van het besluit in de zomerperiode is gedaan. "Dit soort belangrijke documenten moet je niet in de zomerperiode publiceren", zegt Hiemstra. "Dan doe je inwoners en overheden in het gebied tekort." Om de gemeente tegemoet te komen kunnen bezwaarmakers een aanvullende reactie geven na de zomervakantie. "Wij sturen nu eerst een concept-zienswijze in die we graag later samen met inwoners en de gemeenteraad aanscherpen."

Om bij te dragen aan die zienswijze kunnen inwoners hun eigen reactie indienen. Aa en Hunze roept op om die ook naar zoutwinning@aaenhunze.nl te sturen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve reactie van de gemeente.

