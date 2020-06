Wat deed kunstschilder Max Liebermann in Drenthe?

De Duitse kunstschilder was geen onbekende in ons land. Hij schilderde in Amsterdam, Haarlem, Noordwijk... en Zweeloo. Dat hij in Drenthe opdook, komt door zijn connectie met de Groningse kunstschilder Jozef Israëls. Hij wees de Duitser in de richting van het Noorden en Liebermann kwam vervolgens meerdere keren in Zweeloo.

Boerenkiel en klompen

"Max Liebermann was een beetje verliefd geworden op Nederland. Een van de plekken die hij bezocht, was Zweeloo. Daar voelde hij zich zo op zijn gemak dat hij rondliep in een boerenkiel met klompen aan, net als de plaatselijke bevolking", vertelt hoofdcurator Annemiek Rens van het Drents Museum. De Duitser schilderde het werk in een boomgaard achter de toenmalige herberg Mensingh in het dorp (nu de Herberg van Zweel).

Het bescheiden doek met daarop een jong meisje achter een boom werd door Liebermann geschilderd als voorstudie van het veel grotere schilderij Spelende Kinderen. Rens: "Daarop zie je hoe kinderen het spel boompje verwisselen spelen met elkaar. Max Liebermann schilderde haar vooraf, heeft even op haar ingezoomd en op een hele mooie manier dat jonge meisje weergegeven."

'Mooi stuk voor de collectie'

Kind onder bomen is niet het enige schilderij van Liebermann dat in het Drents Museum hangt. Ook het werk Voorstudie voor Bleek te Zweeloo is in het museum te bewonderen. Het nieuw aangekochte doek is volgens directeur Harry Tupan een ontzettend mooi stuk voor de collectie. "Toen dit werk op de markt kwam, hebben we onmiddellijk gehandeld. Het is op een hele mooie manier door hem gemaakt, op bijna impressionistische wijze, en past goed in onze verzameling", aldus Tupan.

Het schilderij hangt inmiddels in de tentoonstelling Barbizon van het Noorden. Die tentoonstelling is nog tot en met 13 september in het Drents Museum te bezoeken. Daarna krijgt het een plek in de nieuwe Drentse Meestercollectie, die vanaf 2022 of 2023 te zien zal zijn in het museum.