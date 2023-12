Stadion Oude Meerdijk krijgt tot 2044 om leningen aan gemeente terug te betalen

Het Stadionbedrijf en de voetbalclub raakten in 2012 in zware financiële problemen. Emmen weifelde aanvankelijk om een financieel handje toe te steken, maar ging uiteindelijk toch overstag. Het besluit viel om de leningen te bevriezen voor een periode van tien jaar.

Het Stadionbedrijf hoefde in die periode dus niets af te lossen en slechts een deel van de rente (een ton per jaar) te betalen. Op die manier kon de huur die de FC aan het Stadionbedrijf moest betalen laag blijven.

Tien van Emmen

Nu de periode van tien jaar er op zit, was het de bedoeling dat de lening wordt afgelost met jaarlijkse betalingen van 272.000 euro tot 2037. Het college heeft onlangs besloten de aflossingsperiode te verlengen tot 2044, waardoor de jaarlijkse aflossing kan zakken naar 203.000 euro per jaar.

Van de lening aan de Tien van Emmen resteert nog een bedrag van 450.000 euro, dat in principe in drie jaar kan worden voldaan. Er is overeengekomen om ook deze periode op te rekken naar 2044. Dus in plaats van 150.000 per jaar, ontvangt de stichting straks 21.000 euro per jaar.