Zorgen om betaalbare woningen in Vries Zuid

In het stedenbouwkundig plan ligt grote nadruk op de inpassing in en de overgangen naar de omgeving. Het gaat daarbij onder meer om de bebouwing aan de Graskampen. (Rechten: Google Maps)

Grote vraagtekens bij de invulling van de woningen in de nieuw te bouwen woonwijk Vries Zuid. Jong en oud moeten er door elkaar wonen en er moeten vooral betaalbare woningen komen voor onder andere starters. Maar de gemeenteraad vraagt zich af of die woningen wel echt betaalbaar zijn.

In totaal worden er 75 woningen in Vries Zuid gebouwd. De gemeente heeft drie 'witte vlekken' gereserveerd voor speciale woningbouw als seniorenbouw, een knarrenhof of tiny houses. Daarnaast krijgt woningcoöperatie Woonborg uit Vries twaalf woningen ter beschikking en WVG uit Meppel 24. Ook komen er tien tot vijftien kavels die in de vrije verkoop komen.

Geen geruststelling

"Kunt u mij geruststellen dat er betaalbare woningen komen in Vries Zuid?", vraagt PvdA'er Anneke Lubbers aan het college van B en W. Volgens VVD'er Gezinus Pieters heeft de gemeente Tynaarlo een beleid dat de woningen gelijkmatig worden verdeeld over het hoge, midden en lage segment. "Maar volgens mij gebeurt dat hier niet", stelt hij. Verantwoordelijk wethouder Kraaijenbrink kan hen niet geruststellen, maar benoemt dat iedereen zich kan inschrijven voor de vrij te kopen kavels, daarnaast zorgt Woonborg voor sociale huurwoningen.

Lange adem

De gemeenteraad van Tynaarlo spreekt al langere tijd over de bouw van nieuwe woningen in Vries Zuid. In 2018 liet de gemeente Tynaarlo een woningmarktonderzoek uitvoeren. Destijds bleek dat er ruimte was voor woningbouw in Vries Zuid. Er moest een nieuwe woonwijk ten zuiden van de woonwijk Diepsloot ontstaan waar maximaal 75 woningen gefaseerd werden gebouwd. In april 2019 stelde de gemeenteraad uitgangspunten vast om tot een aantrekkelijke woonwijk te komen. Een die tegemoetkomt aan de actuele en toekomstige behoefte aan woningen in Vries.

Het bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan van de nieuwe wijk in Vries Zuid komt voor inzage klaar te liggen. Hoewel er nu door de aanstelling van Woonborg, WVG en de witte plekken er al het één en ander vaststaat, wordt op een later moment door de raad verder gekeken naar de invulling van Vries Zuid.

