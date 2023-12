Kunstenaar Van Gogh-beeld baalt van diefstal: 'Beschadiging zou zonde zijn'

Het beeld is zeer waarschijnlijk als oudejaarsstunt gestolen. "Daar zijn wij niet zo blij mee. Het is natuurlijk een ludieke actie, maar voor ons wat minder leuk", laat Bügel weten. Zijn team is ruim een maand bezig geweest met het maken van het beeld.

Kans op beschadiging

Bügel maakt zich zorgen over het beeld omdat de betonnen voet en de stalen pen, die ervoor zorgen dat het beeld niet valt, nog op de plek staan: "Ik vraag me af hoe ze dat doen. Als het beeld niet goed verankerd wordt of niet goed vaststaat, dan valt het."