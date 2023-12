Werknemers van zorgcentrum ArendState kunnen met welverdiend verlof, zorgstudenten nemen het roer over

In woonzorgcentrum ArendState in Assen, slaan zorgstudenten van het Hoornbeeck College en het personeel van ArendState de handen ineen om de werkdruk te verlichten. Drie dagen lang nemen de studenten de taken over, waardoor het vaste personeel even op adem kan komen en de studenten praktijkervaring kunnen opdoen.

De druk op zorgpersoneel is hoog. Dat merken ze ook bij ArendState in Assen. Daarom is besloten de unieke gebeurtenis van twee jaar geleden te herhalen en de medewerkers verlof te geven, terwijl de zorg op volle toeren door blijft gaan. Vierdejaars zorgstudenten nemen de komende drie dagen de verantwoordelijkheden over. Dit biedt niet alleen verlichting voor het personeel, maar geeft de studenten ook een waardevolle inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen in de zorg. Zorgstudent Grethe Schenk kijkt ernaar uit: "Werken in de zorg is zo belangrijk. Een stukje aandacht wat je kan bieden. Je bent echt degene die er dan voor hun kan zijn. ik vind het het mooiste wat er is en ik heb er heel veel zin in"