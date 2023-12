Van Gogh-beeld bemachtigd voor oudejaarsstunt, wie gingen hem voor?

Zwaartepunt en vredesduif

Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied heeft ook memorabele diefstallen op haar kerfstok. Zo kaapten zij in 2007 een monument in het Gelderse Putten. Een zwerfkei met verankerde ring ligt daar en staat bekend als het zwaartepunt van Nederland. De steen ligt op zo'n precieze plek dat een geoloog en wiskundige hebben berekend dat niemand het zal merken wanneer je ons land aan die steen zou optillen.

Een andere vondst was de Zilveren Vredesduif aan de Meerweg in Tynaarlo. Bij de terugplaatsing van het beeld riep de vereniging via een begeleidende brief op om toleranter te zijn voor vluchtelingen. "Mensen, maak van 2016 een vreedzaam en verdraagzaam jaar", was de serieuze noot bij een ludieke actie.