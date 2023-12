Tot zes jaar cel geëist voor 'gruwelijke en gewelddadige woningoverval die uren duurde'

"Eén van de overvallers zong een kerstliedje, terwijl de vastgebonden bewoners doodsangsten uitsloegen. "Volstrekt gewetenloos", zei de officier van justitie over de overval op een woning in de buurtschap Anreep, vlak bij Assen. Tegen een 40-jarige man uit Enschede is een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist. "Wat maak je mij nou", ketste de man daarop terug.

De bewoner deed vorig jaar op 7 december laat in de avond de deur open voor een nepbezorger van Hello Fresh. De verbaasde man werd door vier mannen zijn woning ingeduwd en kreeg van de nepbezorger een pistool op zijn hoofd gezet. De man werd vervolgens vastgebonden met tie rips. Ook zijn moeder en vriendin ondergaan hetzelfde lot en worden vastgebonden.

Dan volgen, volgens het Openbaar Ministerie (OM), uren van 'pure marteling' en doodsangsten. De man wordt overgoten met ammoniak en er wordt een aansteker tegen zijn doordrenkte trui aangehouden. Maar de ammoniak wil niet branden. De overvallers dreigden om de man te verdrinken in zijn badkuip. Hij is vervolgens ernstig mishandeld, waardoor zijn neus breekt, schetst de aanklaagster. "En dat allemaal, omdat de overvallers de sleutel van de kluis niet krijgen", zei de officier van justitie.

Volledig de kluts kwijt

De vriendin en moeder zitten al die tijd vastgebonden, en met een deken over hun hoofd, elders in de woning. Zij hoorden hoe de man werd toegetakeld. "Verschillende emoties zoals boosheid en angst gierden door mijn lijf. Ik raakte de controle volledig kwijt", zei de vriendin tijdens haar slachtofferverklaring. In de vroege ochtend verlieten de overvallers de woning met 750 euro, sleutels, flessen drank, bestek en servies. De man worstelde zich los en sneed de tie rips door van zijn vriendin en moeder. Hij sloeg alarm bij de buren. De vriendin belde het alarmnummer. Eén van de betrokken rechercheurs was ook betrokken bij een brute woningoverval in Vlaardingen, een half jaar eerder.

Zeven maanden zwanger

Daar werd een echtpaar, waarvan de vrouw zeven maanden zwanger was, Een echtpaar, op nietsontziende wijze in hun woning vastgebonden en beroofd. In dat onderzoek kwam het adres van de woning in Anreep meermalen naar voren. Een 30-jarige man uit Groningen was verdachte in die zaak en had contact met een (toen) 18-jarige jongen uit Rolde. De tiener verschafte hem informatie over de woning in de buurschap bij Assen. Tot in detail beschreef de jongen de woning en tekende uit waar de camera's hingen. De jongen was bevriend met de zoon van de latere slachtoffers. De vader van de vriend is eigenaar van een TT-camping en zou daardoor veel geld in een kluis in huis hebben liggen, tipte de jongen.

Drugsdealer

"De interesse in de kluis is door hem gewekt", zei de aanklaagster. Zijn inlichtingen waren cruciaal voor de overval. De jongen ging ervan uit dat daar tonnen aan geld lagen, zei de officier van justitie. De tiener werd op 3 januari aangehouden. De appgesprekken met de dertiger uit Groningen stonden ook op zijn telefoon. De inmiddels 19-jarige kwam in juli vrij. Hij kreeg wel een enkelband om en moest zich aan voorwaarden houden. De jongen stond ook terecht voor drie maanden lang dealen van harddrugs in Assen, waarvan hij de man uit Groningen kende. Tegen de tiener is 36 maanden cel geëist, waarvan 16 maanden voorwaardelijk.

Woning als uitvalsbasis.

Een 45-jarige man uit Assen stond eveneens terecht voor zijn aandeel in de overval in Anreep en een poging tot afpersing in een woning aan de Van Swinderenhof in Assen. Hij hoorde 40 maanden cel tegen zich eisen en zou na de detentie toezicht moeten krijgen zolang dit nodig wordt gevonden. De Assenaar bood voor de overval in Anreep zijn huis aan als uitvalbasis. Er is onvoldoende bewijs dat hij in Anreep is geweest. De man bekende dat hij de volgende ochtend de zakken met de gedragen kleding en spullen in een container heeft gegooi. De afpersingspoging en mishandeling in de woning aan de Van Swinderenhof vorig jaar op 12 december, zou hij hebben gedaan met de veertiger uit Enschede. Beide mannen ontkennen dit voorval.