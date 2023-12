Dit zijn de genomineerden voor het Liefste Drentse Woord van 2023

Streektaalorganisatie Huus van de Taol kreeg zo'n 400 inzendingen binnen in de afgelopen weken. Omdat er dit jaar gekozen is om op zoek te gaan naar het liefste woord, kwamen er veel verschillende antwoorden binnen, zegt streektaalfunctionaris Arja Olthof. "Laiverd, smorregie, mien botterbloumpie en loekertie bint zomaor wat woorden die instuurd bint."

Betekenis genomineerde woorden

Een smokkie is een kusje, poppie betekent baby. Prugeltie won al eens in 2020, maar staat in deze context voor een klein, ondeugend kind. Tutebekkie betekent mondje, of schatje en een wichie/maagie/maegie betekent meisje. In Zuid- en West-Drenthe wordt maagie/maegie gebruikt, in de rest van de provincie wordt een wichie genoemd.