Inwoners Coevorden gaan per grijze kliko of vuilniszak betalen

Inwoners van de gemeente Coevorden gaan vanaf 1 januari 2025 een vast bedrag betalen per keer dat ze hun container met restafval bij de weg zetten, of per vuilniszak die ze inleveren. De gemeente voert dan het diftar-systeem in. Voorbeeldtarieven die genoemd worden zijn zeven euro per kliko en 1,75 euro per restafvalzak.

Hiermee wil Coevorden de hoeveelheid restafval per inwoner verder naar beneden krijgen en de afvalverwerking betaalbaar houden. Een raadsmeerderheid steunde het voorstel dinsdagavond: alleen de VVD-fractie stemde tegen het plan.

'Zorgt voor minder restafval'

BBC2014 ging mee in de plannen, ondanks het feit dat er binnen de fractie wel een verschil van mening was. "We zien dat in andere gemeenten diftar inderdaad zorgt voor minder restafval, maar tegelijkertijd merken we ook op dat er weinig draagvlak is onder de bevolking", stelde raadslid Ton Soppe (BBC2014).

Zijn fractie vreest er ook voor dat inwoners misschien proberen op andere manieren van hun restafval af te komen. Bijvoorbeeld door het bij het pmd- of gft-afval te gooien of naar de milieustraat te brengen. Om dat te voorkomen diende Soppe twee voorstellen in zodat dit beter in de gaten kan worden gehouden en er bij de milieustraat strenger wordt gecontroleerd.

Vrees voor afvaldumping

Andere partijen gaven aan voorstander te zijn voor invoering van diftar. "Hierbij geldt het principe dat de vervuiler betaalt", stelde Eddy Heeling (CDA). "Diftar is een essentiële prikkel om de hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen", vulde Marjan Nijenbanning (PvdA) aan.

Oppositiepartij VVD stemde als enige tegen het diftarplan. Volgens Floris Vulto bestaat er een risico op afvaldumping in de natuur. ''Zéker in een uitgestrekte gemeente als Coevorden." Volgens andere fracties is die angst ongegrond op basis van ervaringen in andere gemeenten. Wethouder Jeroen Huizing (CDA): "Dat kunnen we ook met extra handhaving aanpakken."