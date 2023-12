Schoonoord krijgt haar langverwachte nieuwe dorpshart van 21 miljoen euro

De vlag kan uit in Schoonoord: de gemeente Coevorden trekt definitief de portemonnee - 15,8 miljoen euro extra - voor de realisatie van het al jaren gewenste multifunctioneel centrum (MFC) in het dorp. Daar zullen onder andere verenigingen, scholen, een kinderopvang en het dorpshuis samen komen.

Dit nieuwe hart van Schoonoord moet de komende jaren op de huidige plek van de sporthal aan de Sportparklaan komen, aan de zuidkant van het dorp. Voor de realisatie van het MFC in Schoonoord is een investering van in totaal 21 miljoen euro nodig. Ruim 5 miljoen was eerder dit jaar al vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw scholencomplex voor cbs De Slagkrooie en obs S.J. Burgemeester van Royen. De bedoeling is dat dit onderdeel vooruitlopend al gerealiseerd wordt.

Niet zonder slag of stoot

Het akkoord voor de rest van het plan, met onder meer een nieuwe sporthal (9,2 miljoen) en verplaatsing van het dorpshuis (3,9 miljoen), ging dinsdagavond in de gemeenteraad niet zonder slag of stoot. Oppositiepartijen VVD en PAC zetten hun hakken in het zand. "Dit plan moet terug naar de tekentafel", stelde Floris Vulto (VVD), die onderbouwingen in het voorstel miste. "De noodzaak is niet duidelijk genoeg aangetoond." Jerry Stoker (PAC) miste vooral de checklist die ingevuld had moeten worden bij grote projecten. "Een benodigde verkenningsfase wordt gewoon overgeslagen. Daarom stemmen we om procedurele redenen tegen."

'Losse eindjes, we worstelen nog met dit plan'

De grootste partij in de Coevordse raad, BBC2014, hield het tot op het laatst spannend. Raadslid Thieno Nijenbanning sprak aanvankelijk over losse eindjes die nog uitgewerkt hadden moeten worden. "We moeten waakzaam zijn als het om zulke hoge bedragen gaat, daarom worstelen we enorm met dit plan. Ondanks alle euforie in het dorp, moeten we onze controlerende taak serieus nemen." Uiteindelijk ging de partij tóch overstag, op voorwaarde dat er geld uitgespaard wordt door de functies van de sportkantine en het dorpshuis in het nieuwe gebouw te combineren. BBC2014 diende daar ook een wijzigingsvoorstel toe in, met de oproep aan de wethouder om hier serieus mee aan de slag te gaan.

PvdA en CDA toonden zich al direct positief over de gevraagde investering voor Schoonoord. "Hopelijk leidt dit project ook tot extra mogelijkheden voor woningbouw in het dorp op de oude sport- en schoollocaties", stelde Eddie van der Weide (PvdA). "We kunnen Schoonoord niet langer aan het lijntje houden", voegde Sandra Katerberg (CDA) toe.

'Nog veel gesprekken'

Wethouder Joop Slomp (PvdA) verwacht de komende tijd veel gesprekken te voeren met de verschillende toekomstige gebruikers van het multifunctioneel centrum. "Alle partijen zijn er zelf ook bij gebaat dat ze zoveel mogelijk gaan samenwerken en elkaars ruimtes gaan gebruiken. Dat kan nog veel besparing opleveren." Een plan is nu ook om de nieuwe sporthal op een andere plek te zetten dan de oude, zodat die oude hal tijdens de bouwfase nog gebruikt kan worden en pas ná de nieuwbouw gesloopt wordt. Dat scheelt geld, maar ook gedoe: kinderen hoeven dan tijdens de sloop- en bouwfase niet naar Oosterhesselen of Sleen om te sporten.

Nog even geduld