Advocaat Josef B.: 'Vader Ruinerwold fysiek te slecht voor PBC'

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, kan niet worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat zei advocaat Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de medeverdachte Josef B.

Gerrit Jan van D. verblijft in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Afgelopen dagen is de man bezocht door medewerkers van het PBC en werd er volgens Moszkowicz vastgesteld dat er te veel fysieke beperkingen zijn voor een plaatsing in het PBC. Het centrum heeft daarvoor geen faciliteiten, zegt de raadsman.

Voor niets

Hij noemt dat een blamage, omdat Josef B. sinds twee weken in het PBC zit met als reden de interactie tussen hem en Van D. te observeren. "Nu blijkt dat hij daar voor niets zit", zegt Moszkowicz.

Robert Snorn, de advocaat van Gerrit Jan van D., wil hierover nog niets kwijt. Donderdag staat een tussentijdse zitting in deze zaak gepland in Assen. "Dan hoort u wat ik hiervan vind", zei Snorn.

Hersenschade

Gerrit Jan van D. en Josef B. worden onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zes van de kinderen van Van D. Het gezin leefde jarenlang geïsoleerd in een boerderij in Ruinerwold. De zaak kwam aan het licht toen een van deze kinderen hulp in riep in het dorp.

De vader van het gezin kreeg in 2016 een hersenbloeding en kan niet meer praten. De rechtbank bepaalde in januari dat de man onderzoeken moet ondergaan waarin de hersenschade in kaart wordt gebracht. Tot nu toe weigert de man mee te werken aan onderzoeken.