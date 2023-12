Drenthe trekt tonnen uit om opleiding van vakmensen te stimuleren

Het bestuur van de provincie Drenthe stelt 600.000 euro beschikbaar voor het project Skills4life. Dat project spitst zich toe op de opleiding van geschoolde vakmensen, robotisering en digitalisering. Het geld komt uit het Nationaal groeifonds en is bedoeld voor NHL Stenden Hogeschool, die een vestiging heeft in Emmen.

Het project Skills4Life is ontwikkeld voor de periode van 2023 tot 2030 en richt zich op de ontwikkeling en samenwerking van bedrijven en overheidsinstanties. De provincie meldt dat er meer dan 65 ondernemers bij het project worden betrokken om de kwaliteit van het onderwijs en de vaardigheden van de arbeidskrachten te verbeteren.

Volgens de Drents gedeputeerde Willemien Meeuwissen zijn goede professionals van groot belang voor ondernemers, en voor het oplossingen van maatschappelijke uitdagingen. "Daarom investeren we met deze subsidie in de versterking van de Drentse beroepsbevolking en zorgen we voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt."