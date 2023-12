Nieuw potje met geld tegen problemen op het net

Bedrijven en instellingen die een oplossing willen voor problemen door een gebrek aan capaciteit op het net kunnen vanaf 15 januari gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling. In totaal is daarvoor een miljoen euro beschikbaar.

Bijna de helft (450.000) is bedoeld voor individuele batterijoplossingen, meldt de provincie. 150.000 euro is beschikbaar voor haalbaarheidsstudies. Voor alle overige oplossing is nog 400.000 euro over.

Problemen op het net ontstaan doordat er meer vraag naar capaciteit op het net is dan de kabels en stations aan kunnen. Dit wordt 'netcongestie' genoemd. Bedrijven die bijvoorbeeld zonne-energie op dak en land willen realiseren, staan in de wacht. Ook kunnen bedrijven niet elektrificeren, uitbreiden of zich vestigen in Drenthe.

Vervanging

"Samen met netbeheerders doen we er alles aan om het net uit te breiden. Maar we vinden het belangrijk dat ontwikkelingen in de tussentijd niet stilstaan," legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. "De provincie wil ondernemers en andere initiatieven hierin ondersteunen via deze subsidieregeling."