Terrorbuizerd of bezorgde ouder?

Sake de Vlas inventariseert het stuk tussen grofweg Annen, Zuidlaren en Oudemolen op roofvogels. Er broeden daar buizerds, sperwers, haviken en torenvalken. Het gebied is niet geschikt voor bijvoorbeeld kiekendieven, en andere roofvogelsoorten zijn zeldzaam geworden. Op dit moment staan de meeste jonge buizerds op uitvliegen. Ze verlaten dan het nest en gaan een tijdje klimmend door de bomen door het leven. 'Takkeling' worden ze dan genoemd.

De ouders voeren ze nog tot ze goed kunnen vliegen en dan moeten ze zelf achter prooi aan. Volgens De Vlas is het geen goed jaar geweest voor de buizerds: "Er is een aantal buizerds in mijn gebied die gewoon niet begonnen zijn met broeden. Er is een paar mislukt, misschien door een boommarter. Dus het is niet zo'n best jaar. Maar ergens anders kan het wel heel goed zijn. Dat wisselt van plek tot plek."

In het gebied van Sake de Vlas broeden dit jaar een stuk of acht buizerds. De jonge buizerd die op het nest in Zuidlaren zit, moet nu zelfstandig worden. "Als dat lukt, blijft hij leven. Als het niet lukt, gaat hij dood. En dat is helemaal niet erg", zegt De Vlas. Hij rekent uit: "In ons land broeden ongeveer 8000 paren. Dat zijn 16.000 vogels, en er zijn nog zo'n 5000 vogels die niet broeden. Zit je op 21.000 vogels. Als 7000 paren succesvol zijn en die brengen elk twee jongen groot, dan heb je er 14.000 vogels bij. Voor een stabiele populatie zijn dat er veel te veel, dan heb je duizenden buizerds over. Dus sterfte kan geen kwaad." En dan hebben buizerds nog geluk met hun gemiddelde levensverwachting: "Bij een koolmees of pimpelmees is dat drie weken."

Zorgzame ouders

Sommige buizerds verdedigen hun nest en hun jongen fanatiek, maar dat hangt volgens Sake de Vlas vooral van het karakter van de buizerd af: "Je hebt grote verschillen. Je hebt hele stiekeme buizerds. Ik had er eentje, die heb ik één keer gezien, maar die bracht wel een nest met drie jongen groot. Andere buizerds zijn echte jankerds, die blijven de hele tijd maar roepen en alarmeren als je in de buurt bent. En dan heb je ook nog de fanatieke nestverdedigers. Dat zijn er niet veel. Ik doe dit werk nu 38 jaar. Ik heb in die tijd omgerekend zo'n 5700 keer bij een nest gestaan en heb twee keer buizerds gehad die schijnaanvallen deden, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een buizerd me echt aanviel. Dus het gebeurt wel, maar het is heel zeldzaam."