Tienduizenden euro’s moeten van Drenthe de paardenprovincie van het land maken

Drenthe ideale provincie voor paarden

De provincie wilt zich profileren als dé paardenprovincie van Nederland. Mede vanwege het feit dat zo'n 12 procent van het Nederlandse paardenbezit in Drentse handen is. Met het doel om de paardenprovincie van het land te worden, is er meer ruimte voor recreatieve paardensport in Drenthe.