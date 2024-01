Met bruidsschat van Tynaarlo moet De Buitenplaats van en voor Eelde worden

Museum De Buitenplaats moet als onderdeel van het Drents Museum een verbindende rol tussen cultuur en inwoners van Eelde gaan worden. De gemeenteraad van Tynaarlo besprak vanavond de toekomstplannen van het museum en lijkt bereid daarvoor de portemonnee te trekken. De gemeente wordt gevraagd een bruidsschat van 1,15 miljoen euro aan stichting Het Drentse Landschap te betalen.

Die partij neemt namelijk het onderhoud van museum De Buitenplaats op zich, zo staat in de plannen. Ook provincie Drenthe betaalt mee aan de bruidsschat, maar dat was al een even bekend. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft langer nodig om zich over de toekomst van het museum te buigen.

Strijkstok

Om de raadsfracties warm te laten worden voor de plannen, was onder meer een enthousiast verhaal nodig van Harry Tupan. De directeur van het Drents Museum wil van De Buitenplaats een art nouveau-museum maken met uiteindelijk 30.000 bezoekers per jaar. "Dat gaan we redden", sprak hij tijdens de extra raadsvergadering op 19 december 2023. "De Buitenplaats zal geen dependance worden van het Drents Museum, maar een volwaardig onderdeel."

Daarbij stuurde Tupan aan op meer samenwerking in het dorp, met onder meer het Bloemencorso en de lokale ondernemers. "Het Drents Museum zorgt voor 50 euro spin-off per bezoeker. Dat gaan we in Eelde niet redden, maar er blijft zeker iets aan de strijkstok hangen."

Vinger in de culturele pap

Peter Tholen, inwoner van Eelde en voorzitter van de stichting Vrienden van de Buitenplaats, sprak van een 'gouden kans voor de kunst'. "Voor het museum, ondernemers én inwoners."

Hoewel het museum sinds de opening in 1998 er volgens Tholen alles aan heeft aangedaan om zich mensen uit de omgeving aan zich te binden, is dat volgens meerdere raadsfracties niet gelukt.

"Het museum is nu niet voor iedereen", stelt Henk Middendorp (CDA). Hij ziet dan ook graag dat het museum in de toekomst meer gaat doen aan de binding met Eelde-Paterswolde. Dat zou volgens hem kunnen door in de statuten op te laten nemen dat er ruimte moet zijn voor lokale kunst en cultuur, al vinden andere raadsfracties en verantwoordelijk wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) het geen goed idee om dit vanuit de politiek op te leggen. "Het museum is tot nu toe prima in staat gebleken zelf de inhoud van het museum te verzorgen", aldus De Graaf.

Samensmelten

De Graaf belooft verder dat De Buitenplaats een museum 'van, voor en door' Eeldenaren wordt. Die verbinding is voor de verschillende fracties ook een vereiste. Els Kardol (D66) wil zelfs een aparte commissie binnen de organisatie die zich toespitst op de relatie tussen museum en dorp.

Jacob van Gelder (Gemeentebelangen) ziet de samenwerking met het Drents Museum en Het Drentse Landschap 'een reddingsboei'. "Maar laat nu ook het centrum samensmelten met het museum. Dit is de kans."

Evenveel als provincie?

Over de bruidsschat bestaan nog wel de nodige twijfels. "Is het reëel dat wij evenveel bijdragen als de provincie Drenthe?", vroeg Erik Gerritsen (PvdA) zich hardop af. "De hele collectie komt namelijk in bezit van het Drents Museum?"

Daarnaast wordt voor de eerste vier jaar nog een extra subsidie van ruim drie ton van de gemeente verwacht en zal Tynaarlo ook na die tijd eenzelfde subsidie betalen als de provincie. Dat vinden sommige fracties moeilijk te begrijpen. "Dat is na de onderhandelingen naar voren gekomen", sprak wethouder De Graaf. "Maar mocht het zo zijn dat het museum tegen die tijd veel meer bezoekers krijgen dan de verwachte 30.000, dan kunnen we daar opnieuw over praten en mogelijk overgaan tot minder subsidie."

25 jaar beloftes

Raadslid Jacob van Gelder kon het niet laten te memoreren aan de afgelopen 25 jaar van het museum. "25 jaar aan beloftes, maar wat is ermee gedaan? Ik denk dat de Eeldenaar door de jaren heen veelvuldig is teleurgesteld door de politiek. Wat kan ik straks vertellen aan de inwoners? Wat hebben we besloten?"