NK wielrennen in augustus op VAM-berg

Het NK wielrennen is dit jaar in augustus op de VAM-berg (Rechten: RTV Drenthe/Dejan Boelhouwer)

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen worden dit jaar in augustus alsnog in Drenthe gehouden. Nadat de titelstrijd eerder was afgelast vanwege de coronacrisis leek het erop dat er dit jaar vanwege de overvolle kalender niet meer om de roodwitblauwe truien zou worden gefietst.

Wielerbond KNWU en organisator Courage Events zijn er, mede dankzij de versoepeling van de coronaregels en na overleg met de gemeente Midden-Drenthe en de provincie plus veiligheidsregio Drenthe, alsnog in geslaagd een weekend te vinden. Op 21, 22 en 23 augustus komen de beloften bij de mannen en de eliterenners bij de mannen en vrouwen in actie op de VAM-Berg.

Nabij Wijster ligt een parcours van 7,3 kilometer waar, zo meldt de KNWU, kan worden voldaan aan alle per 1 juli geldende regels ten aanzien van het coronavirus.

'Belangrijk wedstrijdmoment'

De internationale wielrenunie UCI had het weekeinde van 22 en 23 augustus al aanbevolen voor de nationale kampioenschappen, maar probleem was dat het organiseren van evenementen tot 1 september verboden was. Door de vorige week door premier Rutte aangekondigde versoepelingen kan een NK nu toch in augustus worden gehouden.

Algemeen directeur Thorwald Veneberg van de KNWU was blij met de versoepeling. "Dit is voor veel renners een evenement om naar uit te kijken. Het was goed uit te leggen geweest als we het dit jaar niet konden organiseren gezien de maatschappelijke belangen die enkele maanden voorrang genoten. Maar nu sportevenementen weer zijn toegestaan, kijken we uit naar een voor ons als bond belangrijk wedstrijdmoment."

De bond liet meewegen dat het NK met name voor de continentale teams en de vrouwenploegen een belangrijk moment is om in beeld te komen in een jaar waarin er maandenlang niet gekoerst kon worden.