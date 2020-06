Vijf vragen over crystal meth

In Kerkenveld werd afgelopen weekend een drugslab ontdekt waar crystal meth werd gemaakt. De productiewaarde van de drugs werd geschat op 3 miljoen euro. Vorige maand werd in Willemsoord ook al een lab opgerold waar de drug werd gemaakt.

Wat is crystal meth precies en wat zijn eigenlijk de gezondheidsrisico's? We beantwoorden in dit artikel vijf vragen over dit zwaar verslavende middel.

Wat is crystal meth?

Crystal meth - ook wel Tina of Ice genoemd - is een variant van de synthetische drug methamfetamine (meth), een drug die door middel van een chemisch proces wordt gemaakt. "Om crystal meth te krijgen, moet methamfetamine nog weer worden bewerkt, zodat er kristalvorming ontstaat", zegt preventiefunctionaris Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN).

Meth is, zoals de naam al zegt, een vorm van amfetamine, beter bekend als speed. Beide middelen zijn zogenoemde 'uppers', stimulerende middelen die een oppeppende werking hebben. Het verschil is dat methamfetamine, en daarmee ook crystal meth, veel krachtiger is dan speed. Dat komt doordat meth beter oplost in vet en daardoor makkelijker wordt opgenomen in het bloed en de hersenen. Daarna komt de werkzame stof langzaam vrij, waardoor het ook nog langer doorwerkt dan speed. Otten: "Speed werkt zo'n vijf tot acht uur lang, methamfetamine kan bij slikken of snuiven wel tot twaalf uur lang werken. Als het wordt gerookt, kan het effect zelfs 24 uur lang merkbaar zijn."

Waar 'gewone' meth vaak in pilvorm wordt geslikt of in poedervorm wordt gesnoven, wordt crystal meth vaker gerookt. Een gebruiker doet het middel in een pijpje, verhit die met een aansteker en inhaleert vervolgens de damp.

Welke effecten heeft het gebruik van meth?

Gebruikers voelen zich energieker, zorgelozer en gelukkiger. Daarnaast heeft crystal meth een lustopwekkende werking. Als het uitgewerkt is, voelen gebruikers zich vaak depressief. Ze verlangen opnieuw naar de roes die ze kregen na het gebruik. Daarom is methamfetamine ook ontzettend verslavend. Bijwerkingen van de drug zijn hoofdpijn, verlies van eetlust, hallucinaties en angstgevoelens.

Wat zijn gezondheidsrisico's van deze drug?

Net als speed stuwt methamfetamine de bloeddruk op, waardoor het risico bestaat dat een gebruiker oververhit raakt. Ook kan het middel leiden tot een rottend gebit, gebrek aan eetlust, een hersenbeschadiging en beschadiging van de aderen rond het hart. Je kunt aan de gevolgen van crystal meth-gebruik overlijden. "Mensen die verslaafd zijn, eten vaak bijna niet meer, zien er slecht uit en zijn heel mager", zegt Otten.

Waar komt meth vandaan?

Zowel methamfetamine als crystal meth komen uit Japan. Meth werd in 1893 voor het eerst gemaakt door een chemicus. De kristalvorm werd in 1919 uitgevonden door een landgenoot. Vanwege de oppeppende werking werd meth in de Tweede Wereldoorlog door veel soldaten gebruikt om langer door te kunnen gaan met vechten. Ook kregen ze door het gebruik minder snel honger. Zij gebruikten de drug vaak in pilvorm. Bij het Duitse leger stonden de pillen bekend als Panzerschokolade oftewel tankchocolade. Ook Hitler gebruikte het: hij liet de drug inspuiten door zijn lijfarts.

Saillant detail uit onderzoek van biograaf-historicus Cees Fasseur is dat Koningin Wilhelmina het in de oorlog ook gebruikte. In de jaren '80, deed meth zijn intrede in de Verenigde Staten, als harddrug. De laatste jaren is het gebruik, maar ook de productie ervan, overgewaaid naar onder meer Nederland.

Komt het gebruik ervan veel voor in Noord-Nederland?

"Wij zien zelden crystal meth-verslaafden in het Noorden", zegt Otten. Methamfetamine wordt volgens de VNN-woordvoerder in de rest van Nederland ook niet veel gebruikt. "Gebruikers beperken zich toch meestal tot speed", zegt hij. "Waar methamfetamine nog wel eens wordt gebruikt in ons land, is in de gayscene en of op seksfeestjes. Het wordt dan incidenteel gebruikt, met alleen voor dat doel, omdat het een lustopwekkend middel is."

Het illegale lab dat afgelopen weekend in Kerkenveld werd ontdekt, is voor zover bekend het tweede crystal meth-lab dat is opgerold in Drenthe. Het eerste werd in april 2018 gevonden in Zuidlaren. Vorige maand werd vlak over de Overijsselse grens, in Willemsoord, ook een meth-lab ontdekt.

"De drugs die hier geproduceerd worden, zijn voornamelijk voor de export bedoeld. In bijvoorbeeld Oost-Europa komt het gebruik ervan veel meer voor. Mensen die rondzwerven en in een ellendige situatie zitten, gebruiken het om de ellende even te vergeten. Tijdens een roes verschuiven hun problemen naar de achtergrond."

Bronnen: jellinek.nl, drugsadvies.nl, wikipedia.nl en Verslavingszorg Noord-Nederland.

