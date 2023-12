Gasten mishandelen man tijdens bezoek in Nieuw-Amsterdam

Een bewoner van de Scheidingsweg in Nieuw-Amsterdam is gisteravond gewond geraakt na een ruzie in zijn woning.

In eerste instantie vermoedde de politie dat er sprake was van een woningoverval. Maar daar lijkt bij nader inzien geen sprake van te zijn, zegt een woordvoerder van de politie. "Het slachtoffer heeft eerder op avond twee mensen binnengelaten. Een van hen was een bekende van hem. In de woning is een conflict ontstaan. Het incident lijkt meer op een mishandeling."