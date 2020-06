Assen houdt vast aan start herinrichting Koopmansplein na de bouwvak

Het Koopmansplein in Assen gaat ondanks kritiek na de bouwvak op de schop, zoals ook de planning was. Wel willen B en W de overlast voor ondernemers zoveel mogelijk beperken.

Begin deze maand kwam er kritiek op de planning, omdat winkels in de binnenstad bang zijn voor klantenverlies. Toch wil de gemeente vasthouden aan de start van de herinrichting, omdat de aannemer daar helemaal op gekoerst heeft, en het blijkt ook met de hinder mee te vallen.

Bezorgde ondernemers vinden dat de aanpak van het Koopmansplein op 'een heel beroerd gekozen tijdstip komt'. Ze hebben allemaal zware klappen gekregen van de coronacrisis. En daarom hebben ze deze zomer de klanten hard nodig om de crisis te boven te komen. Ze zijn bang dat de werkzaamheden in het stadshart mensen wegjaagt.

Begrip voor zorgen

De belangenclubs MKB-Retail Assen en Vaart in Assen (VIA) trokken daarom bij de gemeente aan de bel, met de vraag of er misschien ook geschoven kon worden in de planning. Dat gebeurt dus niet. Vanaf 10 augustus gaan de werkzaamheden beginnen. Maar de gemeente begrijpt wel de zorgen onder de ondernemers.

"Toen we begonnen met de voorbereidingen was er nog geen sprake van een coronacrisis. Ondernemers worden er hard door getroffen en we begrijpen dan ook de onrust hierover. Maar uit de gedetailleerde planning blijkt dat er niet het hele jaar door overal sprake is van overlast", zegt het college van B en W in antwoord op vragen van de PvdA-fractie. De fractie had ook gehoord over de onrust in de binnenstad en gevraagd of er een ander moment gekozen kon worden voor de start van de renovatie van het plein.

Werk in kleine blokken

"Door het werk op te delen in kleine blokken wordt de overlast voor individuele ondernemers beperkt", aldus het college. Er volgt de komende weken nog overleg over de concrete planning van alle werkzaamheden op het Koopmansplein. Die wordt ook weer voorgelegd aan Vaart in Assen en MKB-Retail Assen. "Dan gaan we kijken we waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan en hoe we die kunnen oplossen."

Verder wordt er intensief contact onderhouden met ondernemers op en rond het plein. Zo is er een speciale omgevingsmanager aangesteld die afspraken maakt met winkeliers over bereikbaarheid. Ook komt er tijdens het werk goede routing in de stad, en er komen speciale acties om publiek naar de binnenstad te trekken.

Het Koopmansplein krijgt een metamorfose van drie miljoen euro. Het stadshart wat nu een grote stenen vlakte is, wordt omgebouwd tot sfeervolle huiskamer met bankjes, een fontein, veel groen en een speelhunebed. Ook blijft er plek voor een podium voor evenementen, zoals het TT Festival. Volgend jaar voor de TT moet alles klaar zijn.

Lees ook: