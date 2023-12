Plannen voor wonen en winkels V&D-pand, westwand Weiert en Noorderplein Emmen

Blikvanger

Van Dijk is ook van plan om de westwand van winkelcentrum De Weiert (dat ook in zijn bezit is) aan te pakken. De westwand is het deel dat zich langs het Raadhuisplein uitstrekt. De wens bestaat al langer om het gesloten karakter te doorbreken. De ontwikkelaar wil daarom ook hier de ingang met draaideur inruilen voor een blikvanger van een entree: een galerie met daarboven op drie woonlagen met ruimte voor 15 tot 18 appartementen.