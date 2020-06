Maarten (18) slaagt 'per ongeluk' voor gymnasium met alle vier profielen

"Het ging een beetje per ongeluk", zegt De Jong. "In het zesde jaar kwam ik erachter dat ik plaats van drie, vier profielen deed."

'Nauwelijks aanwezig'

Op het vwo kunnen leerlingen in de derde klas kiezen tussen vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Dat bepaalt het vakkenpakket. De Jong koos er drie, wat opzich al veel is.

Toen kwam hij erachter dat Latijn ook als cultuurvak geldt, dus kreeg hij het vierde profiel Cultuur & Maatschappij erbij.

De 18-jarige volgde in totaal vijftien vakken, waarvan hij een deel zelfstandig deed. "Bij Duits en geschiedenis was ik nauwelijks aanwezig."

Extra vakken

Zijn mentor Margreet Heine vertelt hoe dat kan. "Maarten deed extra vakken en dan mag hij soms zelf zijn tijd indelen."

Het is zover Heine weet de eerste keer dat een leerling slaagt met alle vier profielen op het Esdal College. "Landelijk gebeurt dit ook nauwelijks."

Leuke verrassing

Voor De Jong was het een leuke verrassing. "Het is gewoon leuk om te kunnen zeggen. Echt komisch!"

Hij vindt het wel jammer dat hij door de coronacrisis geen echt eindexamen heeft kunnen doen. "Dan heb je het gevoel dat je toch niet je hele kunnen hebt laten zien."

Homo universalis

Het moge duidelijk zijn: De Jong legt de lat hoog voor zichzelf. Ook naast zijn studie heeft hij talenten die hij niet onbenut laat. Zo speelt hij piano en is hij fanatiek met mountainbiken en fitness.

De Romeinen zouden hem misschien een homo universalis (alleskunner, red.) noemen, als je naar zijn bezigheden kijkt. Zelf blijft hij er aardig nuchter onder. "Ik kan gewoon goed dingen in me opnemen. Maar het is geen cum laude hoor."

Studiekeuze

Met zijn uitgebreide vakkenpakket kan De Jong alle kanten op. Na veel wikken en wegen heeft hij besloten om de studie Econometrics and Operations Research te gaan doen aan Rijksuniversiteit Groningen.

De studie geldt als een van de moeilijkste die er is in Nederland. Een aanzienlijk deel van de studenten haalt het eerste jaar niet. Voor De Jong lijkt dat geen probleem. "Die uitdaging spreekt me wel aan. Ik heb er gewoon heel veel zin in."