Onderzoek: 'Emmen is een goede locatie voor Koningsdag'

Het koninklijk bezoek aan de Vlinderstad levert niet alleen instemmende reacties op. Zo weet een kwart van de Drenten niet of Emmen een goede locatie is voor Koningsdag 2024. Zo'n 15 procent vindt de keuze voor Emmen 'niet zo goed' of 'helemaal niet zo goed'.

Meerdere sceptici zeggen Emmen geen aantrekkelijke plek te vinden. Iemand in die categorie omschrijft de plaats als 'verschrikkelijk, een troosteloze plek'. Anderen laten zich negatief uit over het koningshuis in zijn algemeenheid. "Er valt niets te vieren omtrent de koninklijke familie", klaagt een respondent. Anderen motiveren hun keuze vanuit financieel oogpunt. "Kost weer handen vol geld."

Assen in plaats van Emmen?

Verder klinkt door dat niet Emmen, maar Assen de koninklijke loper had moeten uitleggen. Een respondent geeft aan dat de Drentse provinciehoofdstad zijn imago aan het oppoetsen is. En wat is dan betere reclame dan een dag lang de Oranjes over de vloer? Die gedachte krijgt lang niet van iedereen bijval; 'slechts' 20 procent is van mening dat het ontvangstcomité niet in Emmen, maar in Assen had moeten staan.