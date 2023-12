Gasveld Eleveld is leeg en sluit in 2028, inwoners Ekehaar blijven ongerust

Gasveld Eleveld bij Ekehaar gaat in 2028 sluiten. Dat heeft de NAM gisteravond bekend gemaakt op een inwonersbijeenkomst in het dorp. Volgens het bedrijf is het veld zo goed als leeg geproduceerd. Inwoners zijn er blij mee, maar vrezen dat hiermee de aardbevingen nog geen verleden tijd zijn.

De vergunning voor het winnen van gas uit het veld Eleveld, in de driehoek Ekehaar, Hooghalen en Assen, loopt af in 2028 en die wordt niet verlengd. "Dat kunnen we met zekerheid stellen. 2028 is de laatste jaar dat we gas gaan produceren", aldus Rob van Eijs van de NAM op de bijeenkomst waarbij de NOS aanwezig was. Volgens het bedrijf zit er bijna geen gas meer in het veld. Daarmee lijkt het ook onwaarschijnlijk dat locatie wordt doorverkocht aan een andere partij.

Drie aardbevingen in een maand

In oktober schudde de aarde drie keer in Ekehaar, waarvan een aardbeving met een kracht van 2.2 op de schaal van Richter de grootste was. De bevingen hadden te maken de gaswinning in het gebied. Twee maanden na de aardbevingen worden zo'n zestig inwoners van Ekehaar in het dorpshuis bijgepraat.

"Een van die aardbevingen heb ik nadrukkelijk gevoeld. Ik werd met een klap wakker", blikt een dorpsinwoner terug. Zijn buurman voelde ook dat de aarde behoorlijk beefde. Samen willen ze zich graag laten informeren over de gaswinning in de omgeving.

'Bevingen zullen nog wel doorgaan'

Met de aankondiging van de NAM om te stoppen met de gaswinning in Eleveld zijn inwoners blij, maar daarmee denken zij niet dat de problemen voorbij zijn. Voor de bewoners rondom gasveld Eleveld geldt geen 'omgekeerde bewijslast', zoals dat wel het geval is voor inwoners rondom het Groninger gasveld.

"Ik heb er vertrouwen in dat het gasveld sluit", zegt een vrouw, "maar de bevingen zullen nog wel even doorgaan. Ik denk dat je heel weinig kunt doen om dat te voorkomen. Daarom moeten er goede schademaatregelen worden genomen. Je moet de mensen ontzorgen."

Geen 'omgekeerde bewijslast'

Maar daar zit volgens inwoner Hanneke Bruggeman nou precies het probleem. "De commissie Mijnbouwschade kan niet verder terugkijken dan vijf jaar, en de laatste negen jaar zijn er geen aardbevingen geweest. Tot weer die drie van afgelopen najaar. Over de totale periode van gaswinning in Eleveld zijn er wel vijftig bevingen geweest. En we hebben hier niet zoals in Groningen en Noord-Drenthe de 'omgekeerde bewijslast.'"

Dat betekent dat als er schade is aan een pand in het gaswinningsgebied, dan is dat per definitie veroorzaakt door de gaswinning. Maar dat geldt niet voor de overige gebieden in Nederland waar gas gewonnen wordt. Inwoners met schade rondom het gasveld Eleveld moeten zelf aantonen dat ze schade hebben en vervolgens wordt het door de Commissie Mijnbouw onderzocht. "De omgekeerde bewijslast zou gewoon voor het hele land moeten gelden."

Vijftien schademeldingen

Bij de Commissie Mijnbouwschade zijn na de bevingen van oktober vijftien schademeldingen binnengekomen, zegt Margriet Drijver van deze organisatie. Maar of de slachtoffers ook een schadevergoeding krijgen, is nog afwachten. "Wij gaan per gebouw gaan op locatie kijken wat er in de bodem is gebeurd. Daarna kijken we welke schade we zien in het huis en beoordelen we of er een verband bestaat tussen de schade en de aardbeving.