De Wolden blijft inzetten op projecten met groen gas

Groen gas is en blijft de favoriete duurzame energiebron van de toekomst in de gemeente De Wolden. Milieudefensie voorkwam dit voorjaar dat de hele gemeente daarbij als project met groen gas werd voorgedragen. Wethouder Gerrie Hempens wil daarom nu per klein project om goedkeuring vragen.

In 2018 legde De Wolden in een convenant met RENDO vast dat het wil inzetten op groen gas. In 2030 zou de hele gemeente moeten zijn overgeschakeld. Landelijk is groen gas veel minder populair. Het kabinet wil namelijk van de afhankelijkheid van aardgas af en vindt groen gas niet duurzaam genoeg.

'Praktisch ingesteld'

Uitzonderingen op dit landelijk beleid moeten worden aangemeld bij het Gasregister. Wethouder Gerrie Hempen: "We zijn hier praktisch ingesteld, dus wilden we de hele gemeente daarvoor aanmelden. Maar de bezwarencommissie heeft Milieudefensie gelijk gegeven en daartegen gaan we niet in beroep. Maar we blijven doen wat we van plan waren. En dus kan iedereen die dat wil een project met groen gas bij ons melden. Het is alleen meer werk en minder praktisch, dat wel."

Brief aan minister Wiebes

Volgens Hempen is groen gas 'de beste manier' voor een duurzame energievoorziening. "Dat is zeker in landelijke gebieden zo", zegt hij. "Milieudefensie had dan juridisch wel een punt, maar inhoudelijk kunnen we heel goed aantonen waarom groen gas het beste is. Tegen de minister zou ik willen zeggen: kom hier eens langs en kijk met name eens in Ansen. Want het werkt hier anders dan in stedelijk gebied."

De Wolden wil minister Eric Wiebes van Economische Zaken een brief sturen met de uitnodiging. Daarbij vraagt de gemeente om de subsidieregeling voor duurzame energie ook voor gasprojecten te laten gelden. "100 procent elektrisch gaat niet lukken. En een gevolg van elektrisch is dat we eerst nog heel lang grijs gas moeten gebruiken."

