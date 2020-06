Wethouder over geluidswal Spier: 'Er is een risico voor omwonenden'

"Er is een risico voor de omwonenden. Door de trillingen zijn de stenen naar beneden gezakt. Daardoor is er extra druk op de korven onderin. Dat vormt echt een risico", zegt wethouder Jan Schipper.

Meerdere onderzoeken

Sinds het instorten van een deel van de geluidswal in 2018 zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de veiligheid. Volgens Schipper gaven die onderzoeken geen directe aanleiding om de wal helemaal weg te halen.

"Er zijn inderdaad eerder onderzoeken geweest. Daar is toen ook wel op gereageerd. Er zijn extra maatregelen genomen om de wal te verstevigen. Maar er blijkt nu toch dat er een extra risico is", laat Schipper weten.

Dorpsbelangen Spier is blij met het afbreken van de wal. "We hebben al tijden geleden aangegeven dat er sprake is van een onveilige situatie. Door de bestuurlijke verandering (opstappen van wethouder Snijders, red.) is men nu snel bezig om een oplossing te vinden. Dat is fijn", zegt voorzitter Jan van der Heide.

Hoe nu verder?

De grote vraag is hoe het nu verder moet. De aannemer heeft tot 30 september de tijd om een nieuwe wal te bouwen. Als dat niet lukt gaat de gemeente met de bewoners om tafel om verder naar een oplossing te zoeken. "Ik heb begrip voor de inwoners van Spier. Ik begrijp dat ze dit heel vervelend vinden. We gaan in gesprek met het dorp. Ik heb nu geregeld contact met de klankbordgroep. Dan gaan we kijken wat voor oplossingen het dorp wil en of wij dat kunnen realiseren."

Van der Heide verwacht niet dat er binnen nu en een paar maanden een nieuwe wal staat, maar is wel positief. "Het begint nu met elkaar serieus nemen. Daar is dit een goede en belangrijke stap in. Dan moeten we met elkaar de energie vinden om te werken naar een definitieve oplossing. De tekenen zijn goed.

Lees ook: