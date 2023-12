Rijksambtenaren hoeven niet meer naar Den Haag: werken kan vanaf nu bij de rijkshub Assen

Rijksambtenaren die in het Noorden van het land wonen, hoeven niet meer naar Den Haag te reizen om op kantoor te werken. Vandaag werd namelijk de zogeheten rijkshub geopend in Assen, naast het station in het oude pand van Catawiki. De hub is een kantoor voor rijksambtenaren, zodat zij ook dichtbij huis aan de slag kunnen.

De rijksoverheid wil het werken in de eigen regio stimuleren. Dit doen ze met een landelijk netwerk van rijkskantoren. Daar kunnen ambtenaren, burgers en organisaties elkaar makkelijk ontmoeten en en samenwerken. Doel van de werkplekken is om een betere binding tussen Rijk en de verschillende regio's te krijgen.

Hunebed

Er was veel belangstelling voor de de nieuwe werkplek van het rijk, want onder een luid applaus werd er door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en burgemeester Marco Out van Assen een hunebed onthuld. Dat staat symbool voor de samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Assen.

De keuze is op Assen gevallen, omdat het Rijk beloofd heeft dat werkgelegenheid in Assen gelijk blijft ondanks dat er op termijn banen bij de kazerne verdwijnen.

Elkaar ontmoeten

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is in ieder geval blij met de komst van de hub. "Het is een mooie plek, waar alle drie de lagen elkaar kunnen ontmoeten. Maar de spoorlijn moet wel verbeterd worden. Want met deze locatie naast het station, is een goede verbinding met de randstad wel nodig. En dat is nu soms wel lastig als gemiddeld negen uur per week de trein er bij Meppel uitligt."

Klijnsma denkt vooral dat dankzij de hub er nog korte lijntjes komen tussen verschillende regio's. "Medewerkers van verschillende regio's kunnen nu nog makkelijker met elkaar in contact komen. En dat hoeft niet meer via een scherm, maar je kan elkaar echt ontmoeten . Dat heeft wel een meerwaarde. Dan heb je toch andere gespreken, dan via een online verbinding."

Goede samenwerking

Volgens staatssecretaris Van Huffelen laat deze rijkshub in Assen zien welk belang de overheid hecht aan een goede samenwerking met lokale en regionale overheden. "Wie voor het Rijk werkt, werkt samen met collega's door heel Nederland. We proberen onze mensen ook een goede balans te bieden tussen werk en privé. Een flexibele en moderne werkomgeving zoals je hier hebt, helpt daarbij. Ook versterkt het de banden tussen de verschillende overheden en zorgt het voor meer oog voor de regio."

80 mensen en 2000 vierkante meter

De nieuwe werkplek biedt plek aan tachtig mensen, is ongeveer 2000 vierkante meter en is goed bereikbaar omdat het naast een NS-station ligt. Naar werkplekken zijn er ook vergaderruimtes en speciale samenwerkingsruimtes. Het is de bedoeling dat het kantoor in ieder geval de komende vijftien jaar in gebruik blijft.

Assen is niet de eerste stad met een zo'n rijkshub. Ze zitten ook al in Den Bosch, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Lelystad. In januari opent er een hub in Leiden.