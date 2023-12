Oudste graven Zuidwolde krijgen beschermde status, mede vanwege bijzondere paddenstoelen

Verzet

Gemeente De Wolden gaat nu een deel van de begraafplaats beschermen waar voor de aanleg hevig tegen werd geprotesteerd. Toen koning Willem I in 1825 bepaalde dat iedere gemeente een begraafplaats buiten de bebouwde kom moest hebben, kwam het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Zuidwolde in verweer. De gemeente had de begraafplaats niet nodig, het bestaande kerkhof bij de kerk was onlangs al vergroot. Daarnaast was er geen sprake van een echte bebouwde kom. Ook de kosten vormden een probleem voor de gemeente die al schulden had.

In 1828 werd toch een stuk land gekocht, voor een halve cent per vierkante meter. Naar de eerste begrafenis is het gissen, mogelijk dat er in 1829 al een levenloos geboren kindje werd begraven. Zeker is dat er in ieder geval in 1832 een begrafenis plaatsvond. Uit dit jaar stamt namelijk het oudst overgebleven graf met een hartvormige cartouche voor Jakoba Schukking.