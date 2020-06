Nörger had primeur Arjen Robben: 'Ik zou voor lul staan'

VOETBAL Mathijs Renkema uit Norg was vrijdag de eerste die op Twitter meldde dat Arjen Robben terug zou keren naar FC Groningen. "Ik was twintig uur lang persona non grata op Twitter", zegt hij.

Renkema ging ervan uit dat het nieuws klopte. "Anders had ik het er niet op gezet. Ik had via een vriend een bron en daar had ik wel vertrouwen in", zegt hij in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord.

De bron wil de journalist van het lokale De Krant uit Noord-Drenthe niet verklappen: "Er werd gesuggereerd dat het Martin Drent (sidekick De Koffiecorner, red.) was, omdat hij net als ik bij vv GOMOS zit, maar dat was niet zo."

Tekst gaat verder onder de tweet

Renkema besefte dat hij een risico nam. "Ik was me bewust van het feit dat, als het niet zou kloppen, ik voor lul zou staan. Dat werd me ook veel medegedeeld op Twitter. Maar ook bij die kritiek ging ik niet twijfelen."

Geluk bij een ongeluk was dat FC Groningen de terugkeer van Robben twee dagen eerder bekend maakte dan Renkema had verwacht: "Ik dacht dat het maandag pas zou gebeuren, gelukkig werd het zaterdag. Anders was ik langer de lul geweest. Ik had thuis de boel al gebarricadeerd en de ramen eruit gehaald", lacht hij.

"Dus toen FC Groningen zaterdag met het nieuws kwam, was ik wel opgelucht. Ja, je weet het nooit 100 procent zeker."