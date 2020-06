CDA Hoogeveen wil problemen oplossen met hulp externe informateur

Het CDA in Hoogeveen wil de hulp inschakelen van een externe informateur om met alle partijen in de gemeenteraad tot een zogeheten 'zomerakkoord' te komen. Op deze manier moeten problemen in de Hoogeveense politiek opgelost worden.

Andere voorstellen die de ronde gaan zijn een artikel 12-gemeente (VVD, GroenLinks) of een zakencollege (PvdA, SP). Het CDA kiest voor een andere oplossing. De collegepartij stelt dat er 'iets ingrijpends' moet gebeuren om de problemen van Hoogeveen op te lossen. De gemeente kampt met miljoenentekorten. Het college van burgemeester en wethouders heeft erkend structurele fouten te hebben gemaakt in het financiële beleid de afgelopen jaren. Het CDA zegt zich grote zorgen te maken over de financiële situatie.

'Lastig om tot goede gesprekken te komen'

Een verhoging van de OZB van 25 procent ziet het CDA niet zitten, terwijl er op de uitgaven van de gemeente 'slechts' 2,5 procent bezuinigd wordt. 'Bovendien maken wij ons grote zorgen over de huidige politieke verhoudingen. Er moet meer samenwerking komen en de inhoud moet weer meer centraal komen te staan', schrijft de fractie.

'De afgelopen tijd hoorden we al dat er verschillende ideeën leven bij fracties over hoe het nu verder moet, maar zagen we ook dat het lastig is om in een raadsvergadering tot goede gesprekken en consensus hierover te komen', vervolgt ze. 'Vandaar onze oproep tot een tussentijdse informatieronde. Hierin kunnen al deze ideeën goed besproken worden.'

Het CDA hoopt dat de informatieronde uitmondt in een breed gedragen zomerakkoord Op de inhoud van het zomerakkoord wil de partij niet vooruitlopen.

