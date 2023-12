Carbidteam Meppen stopt: 'Nieuwe regelgeving nekt ons evenement'

Voor het eerst in twintig jaar blijft het in Meppen, tussen Aalden en Oosterhesselen, op oudejaarsdag stil. Het jaarlijkse carbidschieten dat sinds 2004 op een weiland aan de De Kockstraat plaatsvond - met uitzondering van de coronajaren - gaat niet door. Reden is een wijziging in de gemeentelijke vergunningverlening. "Daardoor is het evenement voor ons helaas niet meer haalbaar."

Dat meldt Yannick Wesseling namens Carbidteam Meppen. "Het is heel jammer, want veel mensen verheugen zich elk jaar op dit evenement, van jong tot oud. Maar het gaat ons op deze nieuwe manier niet meer lukken." De afgelopen jaren trok het carbidschieten in Meppen tegen de duizend bezoekers uit de wijde omtrek. "Er kwamen zelfs internationale gasten."

Allerlei aanvullende regels zijn nodig

Nu besluit het carbidteam er de stekker uit te trekken. In het kort komt het erop neer dat de organisatie voor het carbidschieten jaarlijks een evenementenvergunning moet aanvragen. Daar horen ook allerlei aanvullende regels bij, onder meer op het gebied van veiligheid, verkeer, geluid en stikstofuitstoot.

"We weten dat we die vergunning nodig hebben, maar de afgelopen jaren werd ons feest door de gemeente feitelijk gedoogd en kregen we een ontheffing. Daardoor konden we onze activiteit organiseren zoals we gewend zijn. Laagdrempelig, gezellig én met oog op de veiligheid."

Twee maanden geleden kreeg het carbidteam naar eigen zeggen van de gemeente te horen dat van die ontheffing voortaan geen sprake meer is en er dus nu wél een evenementenvergunning nodig is.

'Op deze manier is voor ons het plezier er wel af'

Wesseling: "Voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen die regels, want het is goed dat ze er zijn. Maar omdat we nu moeten voldoen aan de vereisten van een evenementenvergunning, is het voor ons helaas niet meer mogelijk om het carbidschieten te organiseren op de manier die bij ons past. Zéker niet op zo'n korte termijn. We zouden een enorme professionaliseringsslag moeten doormaken, en dat willen we helemaal niet. Dan is voor ons het plezier er wel af."