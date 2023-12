Ruim 30 dj's draaien 100 uur lang langspeelplaten in vinylcafé Zuidwolde

Zaterdagnacht is het feest voorbij en verdwijnt de tent weer. "We horen heel veel mensen zeggen dat het zonde van ons werk is dat het weer wordt afgebroken."

Zelf zit ze daar niet zo mee. "Het moet sowieso afgebroken worden. Sommige mensen hebben bovendien al gezegd dat ze een bepaalde tafel of stoel wel mee willen nemen", zegt Vos over de bestemming van de café-inventaris. Al maakt ze ook een kanttekening: "Als dit een succes is, gaan we delen bewaren voor volgend jaar."

Openingstijden

Het café is elke dag vanaf 09.00 uur geopend en sluit doordeweeks om 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag gaat het café door tot 01.00 uur. Zaterdag is de afsluiting vanaf 20.00 uur, met later die avond nog een optreden. De gebeurtenissen in het vinylcafé zijn ook te volgen via een livestream op woldervinylcafe.nl of via radio 107.9 FM.