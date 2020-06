Politie krijgt ruim 100 tips over zaak misbruik meisje in Roden

Sinds het online zetten van de beelden van de verdachte van een zedenmisdrijf in Roden, zijn ongeveer honderd tips binnengekomen. Maar de man is nog niet aangehouden. Dat heeft de politie vanavond bekend gemaakt.

De politie had gehoopt na het publiceren van de beelden de man te kunnen aanhouden. De verdachte werd vorige week herkenbaar in beeld getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Alleen als de nog onbekende man zich voor de tv-uitzending zou melden, zou de politie afzien van het uitzenden van de beelden.

Het gaat om een witte man, met kort, blond haar die fietste op een donkere herenfiets. De verdachte is door bewakingsbeelden vastgelegd toen hij een aantal keer langs een steeg fietste, die loopt van de kruising Aukemastraat-Scharftlaan naar het Nijlandspark. Hij kwam rond 16.10 uur voor het eerst in beeld. Zo'n 20 minuten later leek hij bewust de steeg in te fietsen.

"Het meisje liep met een vriendinnetje in een smalle steeg, nadat ze gespeeld hadden in een speeltuin", vertelde politiewoordvoerder Paul Heidanus. "Vlak bij de kruising werd ze aangesproken door een man, daarna is ze slachtoffer geworden van een ernstig zedenmisdrijf."

Volgens de politiewoordvoerder hebben de honderd tipgevers veel verschillende namen genoemd van mogelijke daders. Die worden onderzocht. Ook werd de naam van één man meerdere keren genoemd en op sociale media gedeeld. De politie meldt dat diegene niet de dader is en roept mensen op namen niet op sociale media te delen.