Meeste windmolens in Drenthe erbij de afgelopen vijf jaar

In Drenthe zijn de afgelopen vijf jaar verhoudingsgewijs de meeste windmolens van Nederland geplaatst. Stonden er in 2017 nog negen windmolens in de provincie, in 2022 waren dat er 68. Nergens anders in Nederland steeg het totaal aantal windmolens zo hard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

In heel Nederland nam het aantal windmolens flink toe. Landelijk kwamen er in de afgelopen vijf jaar een kwart meer windmolens bij. Ter vergelijking: tussen 2012 en 2017 nam dit aantal met slechts vijf procent toe. Een van grootste windparken in Drenthe is windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daar staan 45 windmolens, verspreid over vijftig vierkante kilometer.

92 nieuwe windmolens in Zuid-Holland

In absolute aantallen zijn de meeste windmolens geplaatst in Zuid-Holland. Daar werden 92 nieuwe windmolens geplaatst. Daarna volgen Noord-Holland (73), Groningen (71) en Friesland (64).