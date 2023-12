Bos wordt natter door vele regenval, maar dat is geen slechte ontwikkeling

De zomers worden droger en de winters worden natter. Dat is een effect van klimaatverandering die al te merken is. Het is volgens weerman Roland van der Zwaag zelfs op sommige plekken in de provincie het natste jaar ooit. Maar de regenval heeft gevolgen voor de natuur.

Waar vroeger sloten werden gegraven om overtollig water af te voeren, worden tegenwoordig steeds meer van die sloten gedempt. Dat gebeurt omdat de functie van het bos is veranderd. Het water wordt bewust bewaard, zodat het bos kan herstellen en dus is boswachter Lysander van Oossanen als een van de weinigen blij met het extreem natte najaar.

"In het Drents-Friese Wold oogsten we bijna geen hout meer en dat geeft ons de kans om de sloten, die geen nut meer hebben voor die houtproductie, kunnen dempen. Daarmee doen we eigenlijk aan het systeemherstel en dat is heel goed voor de omgeving." Het water wordt zoveel mogelijk vast wordt gehouden. "Iedere druppel die er valt, gaat niet via allerlei slootsystemen het gebied uit, maar krijgt de kans om de grond in te zakken. Daarmee vormen we een buffer voor het grondwater, zodat we de drogere periodes - in de zomer dus - beter kunnen overbruggen", legt Van Oossanen uit.

Onhandige locaties

Het bos kan dus een beroep doen op de regen die nu valt. Maar door het water vast te houden, ontstaan enorme natte plekken. Soms ook op onhandige locaties. "Je kunt je voorstellen als zo'n natte plek precies op een wandelroute of een fietspad ontstaat, dat we ook echt aanpassingen moeten doen. Soms moet je een wandelpad op een andere plek neerleggen, zodat mensen makkelijker om het water heen kunnen. Het is sowieso handig om als recreant je kleding erop aan te passen. In deze periodes zijn laarzen geen overbodige luxe in het bos."