Populaire Knapzakroutes eindelijk digitaal

Hanna Schipper van Het Drentse Landschap vertelt over de verschillende mogelijkheden: "Je kunt gaan lopen met gps, de digitale kaart op je mobiel of tablet - ook offline - of je kunt thuis eerst rustig alle info bekijken en ouderwets de routekaart printen."

In 1983 werd de eerste Knapzakroute uitgebracht. Op initiatief van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), in samenwerking met alle dorpsbelangenorganisaties in Drenthe en geholpen door een historicus, geoloog, bioloog en archeoloog, zijn er 63 van deze wandelgidsen verschenen voor volwassenen en twee voor kinderen (de Kinderknapzakroutes Hijkerveld en Orvelte). De gidsen zijn voorzien van achtergrondinformatie over het landschap en de geschiedenis.

'Het mooie van wandelen is stilstaan'

Roelof Huisman is één van de huidige bedenkers van de Knapzakroutes: "Het mooie van wandelen is stilstaan", zegt hij. "Je kunt een stukje wandelen, maar daar gaat het bij de Knapzakroutes niet om. Het gaat om de prachtige landschappen, plekken, gebouwen en de verhalen die je dan te weten komt." Nu de routes digitaal worden kan er ook meer audio en video aan gehangen worden dat met één klik tevoorschijn komt. Schipper: "Bijvoorbeeld originele verhalen van oud-bewoners van het gebied of fragmenten van ROEG!

Hanna Schipper en Roelof Huisman lopen over Knapzakroute 33 Linde-Zuidwolde en komen over de Takkenhoogte. Huisman vertelt de geschiedenis van die plek, één van de honderden weetjes die in de routes verstopt zitten.

Omdat wandelaars steeds meer gebruikmaken van digitale routes en lopen via GPS én omdat routewijzigingen veel eenvoudiger zijn door te voeren, is besloten om de Knapzakroutes te digitaliseren. Schipper: "In 2008 is daarmee ook al een begin gemaakt met een app, maar dat was geen succes. Het werd toen nog nauwelijks gebruikt. Kennelijk was wandelend Drenthe er toen nog niet aan toe. Nu wel."

Stichting Het Drentse Landschap en de BOKD werken momenteel aan een moderniseringsslag. Inmiddels staat een aantal Knapzakroutes online en zullen er voor het eind van dit jaar zo'n dertig routes gedigitaliseerd zijn.