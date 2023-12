Borger-Odoorn neemt stokje over van Stadskanaal: 'Wij willen 200 asielzoekers opvangen'

In Borger-Odoorn moet vanaf februari een noodopvang voor asielzoekers komen, waarmee de gemeente het stokje van Stadskanaal wil overnemen. Een motie van Pieter de Groot (GroenLinks) en John Goeree (D66) werd vanavond in de gemeenteraad aangenomen. "We zijn feitelijk al te lang getuige van de steeds meer onhoudbare situatie bij de vluchtelingenopvang in Ter Apel", vinden de Groot en Goeree.

In Stadskanaal worden op dit moment vluchtelingen in tenten opgevangen. Het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel is momenteel overvol. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel sprak eerder deze week van een "kritieke situatie". Daarom vinden GroenLinks en D66 dat er in Borger-Odoorn een noodopvang gerealiseerd moet worden, vergelijkbaar met het model van Stadskanaal. "Denk dus onder meer aan tenten met daarin normale bedden", aldus De Groot.

'Warme tent, warm eten, warm bed'

Burgemeester Seton staat open voor het voorstel en wil naar het voorbeeld van Stadskanaal zo snel mogelijk, als er een locatie gevonden is, tweehonderd asielzoekers gaan opvangen. "We bieden een warme tent, met warm eten, een warme douche en een warm bed", aldus Seton.

"We zijn is gesprek geweest met Stadskanaal en hebben het onder andere gehad over de randvoorwaarde beveiliging", aldus Seton. Volgens de Groningse gemeente gaat het daar allemaal voorspoedig en worden ze ondersteund door andere partijen. "Dit zou dan door COA, Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit handen genomen kunnen worden".