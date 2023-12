Heling nieuwe vervanger voor herstellende wethouder Luinge in Aa en Hunze

Vertrouwen in opvolger

"Ik heb direct aangegeven dat ik alleen beschikbaar was tot de jaarwisseling", zegt Houwing. "Ik doe hiernaast ook nog enkele andere klussen op het gebied van coaching en als vrijwilliger. Bovendien ga ik bijna met pensioen. Daarom hebben we in de fractie uitgebreid gesproken over de tijdelijke opvolging van Luinge en Richard Heling heeft daar veel zin in. Hoewel hij niet eerder wethouder is geweest, heeft hij het voordeel dat hij de gemeente heel goed kent. Hij is er geboren, getogen en woont er."