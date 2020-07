Drents Museum sluit met pijn in hart deur van KINK in Assen

Peter Schonewille, tentoonstellingsmanager en curator van het Drents Museum, kijkt nog een allerlaatste keer rond in de lege ruimtes, waar de hagelwitte muren schreeuwen om kunst. De laatste werken zijn een dag eerder er allemaal afgehaald. Noodgedwongen. Want het was beslist niet de keuze van het museum.

Geen leeg gat

Dat pakte meer dan vier jaar geleden de handschoen op, toen het CBK, Centrum Beeldende Kunst, op die locatie ter ziele ging en personeel ontslagen werd. De gemeente wilde liever geen lege plek in DNK. Daarom kwam er een deal met het Drents Museum, om voor minstens vier jaar de tentoonstellingsruimte te gaan exploiteren.

De gemeente hoopte dat er zo ook meer 'culturele traffic' zou komen, tussen de ene kant van de binnenstad met Drents Museum, en met DNK aan de andere kant. Maar die wisselwerking is te weinig succesvol gebleken, zo vindt de gemeente. Dus stopt ze er niet langer jaarlijks drie ton in, en daarmee is het over en uit.

Mooie publieke ruimte

"Zonde dat het zo moet eindigen. We hebben als Drens Museum de afgelopen vier jaar hier mooie tentoonstellingen kunnen houden. En we hadden nog leuke plannen genoeg. Maar de gemeente Assen heeft met ons het contact niet willen verlengen. En dan kun je hoog en laag springen. Maar dan is het over."

Schonewille betreurt de sluiting. Vooral omdat Assen voortaan een plek mist, waar publiek heel makkelijk met kunst in aanraking kon komen. "Het is zo'n verschrikkelijk mooie publieke ruimte. DNK is een openbaar gebouw, waar veel mensen samenkomen voor een bezoek aan theater, bioscoop of bibliotheek. En als ze hier toch eenmaal zijn, stappen die ook makkelijker over de drempel bij zo'n expositieruimte als KINK. Er is dus heel veel potentie voor bezoekers, en dat raken we nu kwijt. En niet alleen wij, als Drents Museum, maar heel Assen. Er is niks waar je zo laagdrempelig naar moderne kunst kon komen kijken."

Boelsums's werk verplaatst

De allerlaatste tentoonstelling die het Drens Museum er de afgelopen maanden liet zien, was die van Saskia Boelsums. Een Drentse fotografe die huzarenstukjes uithaalt met haar landschapsfoto's die daardoor schilderijen lijken. Ze is ook uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar 2020. Omdat corona roet in het eten gooide, zijn de veertig werken van Boelsums afgelopen maandag ingepakt en verplaatst naar de Abdijkerk van het Drents Museum. Daar is het werk nog zo'n drie maanden te zien, tot 12 oktober.

"Daar ben ik wel blij mee, dat we haar werk daar alsnog kunnen laten zien. Want het was natuurlijk dikke pech dat de tentoonstelling hier amper was geopend, toen het coronavirus opdook. In de Abdijkerk krijgt ze een herkansing", zegt Schonewille.

(tekst gaat verder onder de foto)

De letters KINK staan nog op de glazen voorpui, maar ook die verdwijnen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Toekomst ruimte ongewis

Wat er nu met de ruimte van KINK gaat gebeuren, is nog ongewis. De gemeente kan nog niet zeggen wat ze er in de toekomst mee wil. Al zijn er wel gesprekken met kunstenaarsgroep CAMPIS. Dat is een groep Asser kunstenaars en kunstliefhebbers. Die vindt dat er hoe dan ook een plek voor een kunstcentrum in Assen moet zijn, met exposities, lezingen en culturele werkateliers. Ze azen op de plek van KINK, maar het mag ook elders in de stad. Er is al een gesprek met cultuurwethouder Bob Bergsma geweest, en deze week volgt er nog eentje. Maar of dat tot succes leidt, is nog zeer de vraag, want Assen stopt met subsidiëring van KINK, domweg ook omdat ze moet bezuinigen.

Stille hoop

Schonewille heeft nog een stille hoop, dat er na het tijdperk KINK toch weer iets met kunst gebeurt in de lege tentoonstellingsruimte. "Ja, ik ken de wens van CAMPIS. Of het ze lukt om dit te huren, geen idee. Want ook zij hebben er subsidie voor nodig. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat dit niet voor beeldende kunst verloren gaat, want dan houden we in Assen wel heel erg weinig over. Behalve dan natuurlijk 'het splendid Drents Museum', zegt hij op z'n Engels met een big smile.

Het laatste wat Schonewille nu nog te doen staat, is het laten verwijderen van de felgroene letters KINK. Die prijken nog op de hoge glazen voorpui van de expositieruimte. En dat is de naam die het Drents Museum er in 2016 aan gaf. "Ja, da's nog een laatste klusje, om dit avontuur definitief af te sluiten Dan is het echt einde KINK", verzucht Schonewille.

De deur van KINK gaat in het slot